НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы (фото) — Finance.ua
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НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы (фото)

Личные финансы
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НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы (фото)
НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы (фото), Фото: bank.gov.ua
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом ЕС в Украине, Главой Представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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«Общий объем финансовой помощи, полученной Украиной от ЕС с момента полномасштабного вторжения, составляет 98 млрд евро. Важные цифры, которые делают нас сильнее», — отметил глава НБУ.

Дизайн монеты

Памятная монета «День Европы» имеет номинал в 5 гривен, изготовлена ​​из нейзильбера. Ее дизайн создала художница Наталия Фандикова.
На аверсе монеты по центру размещен стилизованный трезубец, символ Украины. Слева от него — официальный лозунг Европейского Союза: «Единство в многообразии» (вверху полукругом). Справа — цветочный орнамент, символизирующий процветание и самобытную культуру украинского государства.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
На реверсе монет на зеркальном фоне размещены аббревиатуры EU и UA, которые, переплетаясь, создают визуальный символ единства Украины и Европы. Две буквы «U» являются будто бы одним целым, формируя образ новой жизни, прорастающей под эгидой Европейского Союза.
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Ниже изображена надпись День Европы / Europe Day, вокруг которой — двенадцать звезд так же, как и на флаге ЕС, что символизирует единство, целостность и гармонию народов Европы.

Реализация монеты

Купить памятную монету «День Европы» можно будет с 09 мая 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В первый день продаж в интернет-магазине доступны 25 000 шт.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Тираж монеты — до 50 000 шт.
Напомним, 26 апреля, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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