Кто не попадет под непрямые методы контроля за расходами: объяснение Минфина

Украинцев, которые задекларируют свои активы в ходе налоговой амнистии, не коснутся непрямые методы контроля за расходами и доходами. Законопроект с соответствующими нормами могут внести в парламент до конца года.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

“Это не коснется 95% граждан Украины, у которых, условно говоря, есть 15 тысяч долларов накоплений и обычная квартира. Даже если они не могут объяснить, где они взяли эти деньги, это их не коснется”, – заверил министр.

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Но, по его словам, новые правила коснутся только тех людей, которые действительно имеют необходимость задекларировать. Сейчас, напомнил Марченко, это можно сделать, положив деньги на счет в банк и заплатив 5%. Или же купив ОВГЗ с комиссией 2,5%.

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“Эти деньги будут чистыми, белыми и легальными. Если вы положили в банк, никто у вас не спросит, вы спокойно задекларировали – это ваши деньги. Это лучше, чем держать деньги под подушкой. Захотите купить недвижимость, банк у вас спросит. А так деньги уже будут на счету, никто ничего не будет спрашивать”, – разъяснил министр финансов.

Справка Finance.ua:

в Украине уже все финансовые операции будут проверять по новым правилам. Минфин издал приказ, который обязал во время мониторинга, в том числе, сверять легальные доходы с уровнем расходов;

разрабатываемый Министерством финансов законопроект о непрямых методах налогового контроля граждан будет предполагать «сопоставление реального способа жизни физического лица с имеющейся налоговой информацией о полученных им доходах и уплаченных с них налогах». Проще говоря, контролирующие органы будут сопоставлять реальную жизнь и доходы всех физлиц-плательщиков налога;

косвенные методы контроля — любой способ определения достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

• отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

• обязательство продавцов сообщать о крупных покупках своих покупателей;

• оценка имущественного состояния (жилье, автомобили и тому подобное);

• обязательства банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

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