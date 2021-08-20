Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартиры

В Украине уже с 1 сентября все финансовые операции будут проверять по новым правилам. Минфин издал приказ, который обязал во время мониторинга, в том числе, сверять легальные доходы с уровнем расходов.
Это, в том числе, может привести к ситуации, когда украинец попытается купить квартиру за счет заработанного «в тени», но не сможет это сделать. Такое новшество приняли накануне налоговой амнистии, которая стартовала с 1 сентября и будет длится год. За это время все заработанное в тени можно легализовать. И те, кто от такого шага откажется, не сможет свободно распоряжаться своими деньгами.
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Что уже изменилось? В Украине все субъекты первичного финмониторинга (а это нотариусы, банки, ломбарды, компании, которые предоставляют финансовые услуги) отправляют информацию о сделках своих клиентов в Госфинмониторинг. По новым правилам (предусмотрено приказом № 440 Минфина), полученную информацию нужно проверять на предмет:
Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.
Как будут проверять? Госфинмониторинг имеет доступ ко всем государственным базам, информационным и справочным системам, реестрам банков, органов государственной власти. Кроме того, разрешено пользоваться и другими информационными ресурсами, предусмотренными законодательством.
Анализ разделят на «операционный» и «стратегический». При первом должны установить:
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В то же время в «стратегический анализ» войдут и новые нормы, которые ужесточат мониторинг. После изучат, не пытаются ли с помощью сделки отмыть доход, полученный нелегальным путем. Также Минфин обязал проверять:
Что изменится в будущем? Это только первый шаг на пути к ужесточению контроля. После того, как в Украине закончится налоговая амнистия (после сентября 2022-го), в Украине могут ввести непрямые методы налогового контроля.
Это любой способ определения уровня достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:
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