0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартиры

Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартиры

В Украине уже с 1 сентября все финансовые операции будут проверять по новым правилам. Минфин издал приказ, который обязал во время мониторинга, в том числе, сверять легальные доходы с уровнем расходов.

Это, в том числе, может привести к ситуации, когда украинец попытается купить квартиру за счет заработанного «в тени», но не сможет это сделать. Такое новшество приняли накануне налоговой амнистии, которая стартовала с 1 сентября и будет длится год. За это время все заработанное в тени можно легализовать. И те, кто от такого шага откажется, не сможет свободно распоряжаться своими деньгами.

Кстати, о налоговых и финансовых нововведениях мы оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Что уже изменилось? В Украине все субъекты первичного финмониторинга (а это нотариусы, банки, ломбарды, компании, которые предоставляют финансовые услуги) отправляют информацию о сделках своих клиентов в Госфинмониторинг. По новым правилам (предусмотрено приказом № 440 Минфина), полученную информацию нужно проверять на предмет:

  • соответствуют ли расходы задекларированным доходам, содержанию деятельности участника сделки;
  • нет ли у участников операции связей с депутатами, чиновниками, или членами их семей, связанными с ними лицами.

Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.

Как будут проверять? Госфинмониторинг имеет доступ ко всем государственным базам, информационным и справочным системам, реестрам банков, органов государственной власти. Кроме того, разрешено пользоваться и другими информационными ресурсами, предусмотренными законодательством.

Анализ разделят на «операционный» и «стратегический». При первом должны установить:

  • какой смысл операции (ее цель);
  • сумму сделки, форму расчета;
  • соответствует ли сделка тому, чем занимаются ее участники;
  • место жительство участников сделки, связи с политиками, чиновниками.

Читайте также: Добровольное декларирование касается не всех: кого спасет инициатива правительства

В то же время в «стратегический анализ» войдут и новые нормы, которые ужесточат мониторинг. После изучат, не пытаются ли с помощью сделки отмыть доход, полученный нелегальным путем. Также Минфин обязал проверять:

  • всю дополнительную информацию из государственных, силовых структур, финансовой разведки;
  • наличие в санкционных списках (как украинских, так и международных).

Что изменится в будущем? Это только первый шаг на пути к ужесточению контроля. После того, как в Украине закончится налоговая амнистия (после сентября 2022-го), в Украине могут ввести непрямые методы налогового контроля.

Это любой способ определения уровня достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

  • отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);
  • обязательство продавцов сообщать о крупных покупках своих покупателей;
  • оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т. д);
  • обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.