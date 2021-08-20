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Добровольное декларирование касается не всех: кого спасет инициатива правительства

Добровольное декларирование касается не всех: кого спасет инициатива правительства

Однократное добровольное декларирование может стать спасительным для незначительного количества украинцев, которые имеют не обложенные налогами доходы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает об активах каких граждан идет речь.

Как говорит Правительственный курьер, с 1 сентября граждане Украины имеют возможность однократно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов о их происхождении.

Кого касается такое декларирование? По словам министра финансов Сергея Марченко, под действие закона о добровольном декларировании попадают активы небольшого количества граждан, которые имеют значительное состояние. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

Как заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в законопроекте правительство почти не устанавливало никаких ограничений в отношении тех, кто может участвовать в амнистии. Это налоговые резиденты Украины, которые являются резидентами на момент декларирования или на момент получения дохода.

Участие в налоговой амнистии не могут принять только чиновники, которые были или являются чиновниками с 2005 года, а также люди, на которых наложены санкции.

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“Банки уже спрашивают о происхождении средств для приобретения дорогостоящего имущества. Так будет продолжаться и в дальнейшем, ведь финансовая транспарентность — это признак финансового мира. Тот, кто планирует свою финансовую жизнь на несколько лет вперед, очевидно, должен воспользоваться этой уникальной возможностью налоговой амнистии», – отметил Гетманцев.

Налоговая амнистия: какие цели преследует власть

В ГНС говорят, что декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, ГНС верит декларанту на слово.

Напомним, подавая одноразовую добровольную декларацию, легализовать имущество можно по трем ставкам:

  • общая ставка 5% распространяется на любые имущество и активы, хранящиеся (расположенные) на территории Украины. Чтобы их амнистировать, НБУ, Минфин и Государственная налоговая служба предусмотрели такую процедуру: украинцы должны прийти в любой банк, который открывает специальный счет, получить справку о зачисление на него средств. Эту справку надо приложить к электронной декларации, поданной в ГНС. После уплаты 5% налога эти деньги считаются амнистированными. Сразу после получения справки от банка средства можно снимать или переводить на другие счета;
  • вторая ставка — 2,5% — применяется, если налогоплательщик решил инвестировать деньги в ценные бумаги Украины — облигации внутреннего государственного займа;
  • третья ставка — 7% в первом полугодии кампании по добровольному декларированию, и 9% во втором полугодии — для активов, которые хранятся (находятся) за рубежом. Человек не обязан возвращать такие активы в Украину, но должен добавить к декларации подтверждение того, что они у него есть — к примеру, справку из иностранного банка о состоянии открытого в нем счета.
По материалам Finance.UA
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