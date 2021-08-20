Добровольное декларирование касается не всех: кого спасет инициатива правительства

Однократное добровольное декларирование может стать спасительным для незначительного количества украинцев, которые имеют не обложенные налогами доходы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает об активах каких граждан идет речь.
Как говорит Правительственный курьер, с 1 сентября граждане Украины имеют возможность однократно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов о их происхождении.
Кого касается такое декларирование? По словам министра финансов Сергея Марченко, под действие закона о добровольном декларировании попадают активы небольшого количества граждан, которые имеют значительное состояние. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.
Как заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в законопроекте правительство почти не устанавливало никаких ограничений в отношении тех, кто может участвовать в амнистии. Это налоговые резиденты Украины, которые являются резидентами на момент декларирования или на момент получения дохода.
Участие в налоговой амнистии не могут принять только чиновники, которые были или являются чиновниками с 2005 года, а также люди, на которых наложены санкции.
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“Банки уже спрашивают о происхождении средств для приобретения дорогостоящего имущества. Так будет продолжаться и в дальнейшем, ведь финансовая транспарентность — это признак финансового мира. Тот, кто планирует свою финансовую жизнь на несколько лет вперед, очевидно, должен воспользоваться этой уникальной возможностью налоговой амнистии», – отметил Гетманцев.
В ГНС говорят, что декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, ГНС верит декларанту на слово.
Напомним, подавая одноразовую добровольную декларацию, легализовать имущество можно по трем ставкам:
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