Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями Закон «О виртуальных активах» (законопроект № 3637).
Об этом сообщает Офис президента.
Закон народные депутаты приняли 8 сентября этого года.
«Этот документ определяет основы государственного регулирования оборота виртуальных активов. Так, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе и путем создания нового органа центральной исполнительной власти.
Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета", — говорится в сообщении.
Зеленский предлагает отнести регулирование оборота виртуальных активов к компетенции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект № 3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.
Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.
Кроме того, это означает, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.
Ранее в
Согласно закону, регулятором рынка будет Минцифра, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам. Ведомство будет способствовать адаптации законодательства Украины об обороте виртуальных активов к международным стандартам и защищать права участников рынка.
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