Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями Закон «О виртуальных активах» (законопроект № 3637).

Об этом сообщает Офис президента.

Закон народные депутаты приняли 8 сентября этого года.

«Этот документ определяет основы государственного регулирования оборота виртуальных активов. Так, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе и путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Зеленский предлагает отнести регулирование оборота виртуальных активов к компетенции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект № 3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально будут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.

Кроме того, это означает, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

Ранее в Комитете В Р по вопросам антикоррупционной политики рассказывали, что объем транзакций в Украине с виртуальными активами составляет около 150−200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов — более 2 миллиардов долларов.

В У Минцифры объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования операций с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и будут способствовать детенизации этого рынка.

Согласно закону, регулятором рынка будет Минцифра, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам. Ведомство будет способствовать адаптации законодательства Украины об обороте виртуальных активов к международным стандартам и защищать права участников рынка.