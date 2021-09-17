ПриватБанк обновил Приват24: что нового

ПриватБанк обновил интернет-банкинг для пользователей Android и iOS. Finance.ua как портал, который следит за банковскими новациями, узнал, какие функции стали доступны клиентам банка.
Что нового:
Напомним, что в ПриватБанке советуют привязать номер телефона к паспорту, и тогда ваши средства будут в безопасности.
Также с 1 июня ПриватБанк прекратил начисление процентов на остаток собственных средств.
О главных изменениях, которые касаются клиентов банков, мы также информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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