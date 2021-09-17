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ПриватБанк обновил Приват24: что нового

ПриватБанк обновил Приват24: что нового

ПриватБанк обновил интернет-банкинг для пользователей Android и iOS. Finance.ua как портал, который следит за банковскими новациями, узнал, какие функции стали доступны клиентам банка.

Что нового:

  • в web-версии можно продавать ценные бумаги. Для этого нажмите «Сервисы» — «Ценные бумаги» — «Портфель» — «Ценные бумаги» и выберите, что продать;
  • для пользователей Android обновили «Платежи»: изменили дизайн, добавили возможность оплачивать услуги по адресу в один платеж и запустили управление услугами по адресу;
  • для пользователей iOS разработали сервис «Мониторинг билетов», который ищет свободные билеты на поезд и может автоматически их выкупить или уведомить о наличии. Настраивайте в меню «Сервисы» — «Транспорт» — «Поезд».

Напомним, что в ПриватБанке советуют привязать номер телефона к паспорту, и тогда ваши средства будут в безопасности.

Также с 1 июня ПриватБанк прекратил начисление процентов на остаток собственных средств.

Справка Finance.ua:

  • приватизация «хорошего» ПриватБанка принесет 80 млрд грн;
  • ПриватБанк с 16 августа запустил программу «Успешный бизнес». Одним из этапов программы станет бесплатное оформление счетов бизнесу и предпринимателям с 3-месячным льготным периодом.

О главных изменениях, которые касаются клиентов банков, мы также информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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