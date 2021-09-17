Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правила

Украинцам переписали правила, согласно которым они могут вывозить своих детей, не достигших 16-ти лет, за границу.

Соответствующий законопроект сегодня, 6 октября, одобрили на заседании Кабмина. Теперь за него должен проголосовать парламент.

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Прежде всего, если проект закона в итоге примут, украинцы смогут вносить свои разрешения на выезд за рубеж ребенка в Госреестр актов гражданского состояния (самостоятельно или через нотариуса) через Единый госпортал электронных услуг.

Если кто-то из родителей, чье согласие необходимо, сидит в тюрьме или следственном изоляторе, документ может заверить начальник такого учреждения.

Срок разрешения на выезд ограничат тремя годами.

После соответствующего обращения свое согласие или аргументированный запрет один из родителей должен дать на протяжении 10 дней.

Если по истечению срока ответ не последовал, то второй родитель может получить такое разрешение в судебном порядке по упрощенной процедуре. Это возможно будет сделать только в том случае, если нет задолженности по алиментам у того родителя, который хочет временно вывезти ребенка за границу.

Когда разрешение на временный выезд ребенка не понадобится:

в случае смерти одного из родителей или оглашение его судом таковым;

если одного из родителей лишили прав;

если родитель является иностранцем или лицом без гражданства;

когда в свидетельстве о рождении ребенка отец не значится или эти данные внесены со слов матери;

в случае сопровождения одного из родителей, место проживания ребенка с которым обозначено решением суда или подтверждено органами опеки. Если по такому родителю не ведется никаких исполнительных производств, то временно вывезти ребенка разрешается на срок до месяца. В таком случае второго родителя нужно будет уведомить рекомендованным или ценным письмом не позже, чем за 10 дней до выезда (с данными о стране посещения и сроке пребывания);

если второй родитель не платит по алиментам дольше трех месяцев;

по решению суда.

За ненадлежащее оповещение второго родителя о выезде ребенка предусмотрели штраф в размере 850-2550 грн.

В случае поездки ребенка без родителей – от обоих потребуется нотариальное согласие (либо же только от одного, если такое предусмотрено перечнем из списка выше).

Закон заработает на следующий день после его принятия Верховной Радой.