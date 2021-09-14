За рождение детей в Украине хотят платить больше: когда планируется повышение и кого коснется

Выплаты при рождении ребенка в Украине планируют повысить до 50−150 тыс. гривен. Суммы будут отличаться в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается пособие. Повышение произойдет не ранее 2022 года.
Рост выплат предполагается законопроєктом № 5585-1. Его рекомендовал к рассмотрению в Верховной Раде Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Всего комитет проанализировал 4 документа (№ 5585, № 5585−1, № 5585−2, № 5585−3), отклонив три из них.
Два документа (в частности рекомендованный) предлагали установить сумму помощи в гривнах. Еще два предусматривали, что размер выплаты будет привязан к прожиточному минимуму для детей до 6 лет.
Сколько дадут на ребенка:
Это будет первое повышение выплат на детей с 2014 года, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. В течение последних 8 лет на первого ребенка в Украине выплачивается по 41,2 тыс. грн. По курсу 2014 года это было около $ 2,5 тыс., но теперь долларовый эквивалент уменьшился до $ 1,4 тыс.
На обновленные суммы выплат в госбюджете-2022 нужно будет выделить около 23,68 млрд грн. Такую сумму авторы документа рассчитали, учитывая прогноз рождаемости. Средства планируют получить за счет борьбы с теневым рынком алкоголя.
Ждут всплеска рождаемости
Авторы законопроекта считают, что повышение выплат поддержит молодых родителей и улучшит рождаемость в Украине, которая в 2020 году упала до антирекорда за 10 лет.
«С 2013 года начала наблюдаться устойчивая тенденция к уменьшению рождаемости. Увеличение размера помощи при рождении ребенка позволит сделать первый шаг к преодолению негативной тенденции уменьшения населения государства», — считают авторы документа.
Они признали, что негативное влияние на рождаемость имеют и другие факторы, но считают размер пособия при рождении ребенка одним из ключевых. Впрочем, как именно повысится рождаемость за счет увеличения выплат, в пояснительной записке не уточняется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)Вчера, 13:00 - 4686 9
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 485 5
Прожиточный минимум поднимут с 2022 годаВчера, 09:00 - 1708 5
Lifecell презентовал новый тарифный планВчера, 11:45 - 2728 4
Регулятор в два раза повысил тариф на услуги поставщика «последней надежды»Вчера, 15:00 - 1081 3
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)Вчера, 13:00 - 4686 9
Lifecell презентовал новый тарифный планВчера, 11:45 - 2728 4
Прожиточный минимум поднимут с 2022 годаВчера, 09:00 - 1708 5
Новый расчет минималки и ограничения зарплат чиновников: что предлагают в РадеВчера, 12:04 - 1689
Вместо ГАСИ: о различиях и особенностях новой структурыВчера, 10:04 - 1515 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 149
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 759 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 483
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 693 5
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 2024