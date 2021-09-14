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За рождение детей в Украине хотят платить больше: когда планируется повышение и кого коснется

За рождение детей в Украине хотят платить больше: когда планируется повышение и кого коснется

Выплаты при рождении ребенка в Украине планируют повысить до 50−150 тыс. гривен. Суммы будут отличаться в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается пособие. Повышение произойдет не ранее 2022 года.

Рост выплат предполагается законопроєктом № 5585-1. Его рекомендовал к рассмотрению в Верховной Раде Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Всего комитет проанализировал 4 документа (№ 5585, № 5585−1, № 5585−2, № 5585−3), отклонив три из них.

Два документа (в частности рекомендованный) предлагали установить сумму помощи в гривнах. Еще два предусматривали, что размер выплаты будет привязан к прожиточному минимуму для детей до 6 лет.

Сколько дадут на ребенка:

  • за первого ребенка планируют выделять по 50 тыс. грн;
  • за второго — 100 тыс. грн;
  • за третьего — 150 тыс. грн.

Это будет первое повышение выплат на детей с 2014 года, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. В течение последних 8 лет на первого ребенка в Украине выплачивается по 41,2 тыс. грн. По курсу 2014 года это было около $ 2,5 тыс., но теперь долларовый эквивалент уменьшился до $ 1,4 тыс.

На обновленные суммы выплат в госбюджете-2022 нужно будет выделить около 23,68 млрд грн. Такую сумму авторы документа рассчитали, учитывая прогноз рождаемости. Средства планируют получить за счет борьбы с теневым рынком алкоголя.

Ждут всплеска рождаемости

Авторы законопроекта считают, что повышение выплат поддержит молодых родителей и улучшит рождаемость в Украине, которая в 2020 году упала до антирекорда за 10 лет.

«С 2013 года начала наблюдаться устойчивая тенденция к уменьшению рождаемости. Увеличение размера помощи при рождении ребенка позволит сделать первый шаг к преодолению негативной тенденции уменьшения населения государства», — считают авторы документа.

Они признали, что негативное влияние на рождаемость имеют и другие факторы, но считают размер пособия при рождении ребенка одним из ключевых. Впрочем, как именно повысится рождаемость за счет увеличения выплат, в пояснительной записке не уточняется.

По материалам Обозреватель
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