Недвижимость в лизинг: что стоит знать (инфографика)

Оформить недвижимое имущество в лизинг в Украине непросто: государственная программа аренды жилья с последующим выкупом еще неразвита. Кроме того, многие украинцы доподлинно не знают о такой процедуре покупки недвижимости и часто путают ее с ипотекой.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает о жилье в лизинг: его сущность, отличие от ипотеки, практические «плюсы» и что следует указать в договоре о лизинге недвижимого имущества.
Квартира в лизинг: что это такое? Как отмечают эксперты портала flombu.com, лизинг недвижимости – это возможность жить в квартире на правах арендатора, а в дальнейшем – выкупить это жилье.
Лизингодатель передает право собственности на жилье жильцу после полной выплаты стоимости объекта недвижимости и уплаты лизинговой ставки. До этого времени собственником жилья считается компания, предоставляющая услуги по лизингу. Это-основное отличие лизинга жилья от ипотеки. Ведь, оформляя ипотечный договор, клиент соглашается выплачивать стоимость жилья на правах собственника.
Жилье в лизинг – это не банковский кредит. По сравнению с ипотекой, оформить недвижимость в лизинг можно значительно быстрее и без длительного сбора документов для банка.
Практические преимущества покупки квартиры в лизинг. Недвижимость в лизинг – это процедура, которая отличается финансовой выгодностью и высокой практичностью.
Самым большим недостатком лизинга жилья в нашей стране считается его недоступность для всех желающих, неразвитость государственной программы в нужных для населения масштабах. Пока что, например, воспользоваться госпрограммой лизинга квартиры под 5% могут только отдельные категории граждан.
Подписание договора о лизинге недвижимости. Договор о лизинге недвижимого имущества должен получить государственную регистрацию и нотариальное заверение. Особое внимание во время его оформления стоит уделить таким аспектам, как:
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
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