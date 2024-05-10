«Дружеская банка»: monobank запускает новую функцию для коллективных сборов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Дружеская банка»: monobank запускает новую функцию для коллективных сборов

Финтех и Карты
34
Мобильный банк monobank создал новую функцию «Дружеские сборы». Она упростит процесс организации коллективных донатов.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
«В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеские сборы: это когда много людей собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Теперь это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую Банку с собственным прогрессом», — написал Гороховский.

Как работает услуга:

  1. Организатор сбора создает Банку.
  2. Вы переходите по ссылке и нажимаете «Присоединиться к сбору».
  3. Потом устанавливаете цель и шерите собственную ссылку на сбор.
  4. Деньги поступают сразу в Банку организатора, а вы видите свой прогресс сбора.
«Дружеская банка»: monobank запускает новую функцию для коллективных сборов
«То есть теперь организаторам дружеских сборов проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья перевели собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружеским даже без вашего участия», — добавил банкир.
Напомним, ранее monobank расширил возможности банок. За время работы «Банок» от monobank было собрано почти 50 млрд грн.
В сервисе накопления от monobank «Банка» появились три новые функции: шейринг в сториз Instagram, виджеты и совместные сборы.
Также в апреле приложение monobank получило новый дизайн.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.