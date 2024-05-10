«Дружеская банка»: monobank запускает новую функцию для коллективных сборов — Finance.ua

«Дружеская банка»: monobank запускает новую функцию для коллективных сборов Сегодня 13:04 — Финтех и Карты

Мобильный банк monobank создал новую функцию «Дружеские сборы». Она упростит процесс организации коллективных донатов.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

«В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеские сборы: это когда много людей собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Теперь это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую Банку с собственным прогрессом», — написал Гороховский.

Как работает услуга:

Организатор сбора создает Банку. Вы переходите по ссылке и нажимаете «Присоединиться к сбору». Потом устанавливаете цель и шерите собственную ссылку на сбор. Деньги поступают сразу в Банку организатора, а вы видите свой прогресс сбора.

«То есть теперь организаторам дружеских сборов проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья перевели собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружеским даже без вашего участия», — добавил банкир.

Напомним, ранее monobank расширил возможности банок. За время работы «Банок» от monobank было собрано почти 50 млрд грн.

В сервисе накопления от monobank «Банка» появились три новые функции: шейринг в сториз Instagram, виджеты и совместные сборы.

Также в апреле приложение monobank получило новый дизайн

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.