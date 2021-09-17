Марченко назвал источник денег на накопительную пенсию

Бизнес и граждане не готовы понять и нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы. Введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Сейчас идет речь, что это 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы», — сообщил он.

По его словам, в дальнейшем граждане смогут добавлять на накопительную пенсию из своих денег.

«Условно говоря, когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию, буду понимать, что эта система начала работать», — сообщил Марченко.

При этом он заявил, что конкретные параметры пенсионной реформы сейчас дискутируются. «Вопрос в том, как это спланировать, чтобы это можно было внедрить с 2023 или 2024 года. Тут я пытаюсь найти механизмы, дискутирую и с Мариной Лазебной (министр соцполитики. — Ред.), и с Галиной Третьяковой (глава соцкомитета Рады. — Ред.), и в целом с рынком», — сказал Марченко.

Министр финансов рассказал, что солидарная пенсия останется в таком виде, в котором есть. «Но спросите у нынешних пенсионеров, кроме отдельных категорий, кто доволен своей пенсией. Никто», — добавил он.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023—2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

Довідка Finance.ua: