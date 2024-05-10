Гривневые депозиты потеряют доходность: что будет с депозитными ставками в ближайшее время — Finance.ua

Гривневые депозиты потеряют доходность: что будет с депозитными ставками в ближайшее время Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Гривневые депозиты потеряют доходность: что будет с депозитными ставками в ближайшее время

По прогнозам, до конца мая депозитные ставки составят от 12% до 12,5% годовых. Но популярность депозитов остается стабильной благодаря относительно высокой чистой прибыли по сравнению с инфляцией.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.

По его словам, накануне Пасхи произошло снижение доходности по гривневым вкладам. Некоторые банки через несколько дней после снижения процентных ставок по трехмесячным депозитам на 0,5−1% показали уменьшение процентов.

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«Однако именно в первую неделю мая „расцвел“ временный тренд — граждане воспользовались действием старых ставок: в первую неделю мая прирост новых вкладчиков в среднем по рынку составляет около 1%. Собственно „Пасхальные вклады“ дали возможность сохранить 0,5−1% уже, можно сказать, окончательно — „дополнительную“ прибыль», — отметил Замотаев.

Он отметил, что с середины мая прогнозируется значительное падение доходности из-за снижения ставок с 17,5% до 16,5% по трехмесячным сертификатам, что влияет на весь рынок.

Что будет с депозитными ставками

ожидается, что к концу месяца ставки по депозитам на срок от трех до шести месяцев составят 12−12,5% годовых, а по депозитам на девять-двенадцать месяцев — до 12% годовых;

популярность гривневых вкладов будет оставаться высокой благодаря чистой прибыли, которая в отношении инфляции остается высокой (6−7%);

максимальные ставки будут достигать 15% годовых при текущей инфляции, не превышающей 0,5−0,7% в месяц.

«Конечно, на рынке возможен определенный спад активности вкладчиков, однако положительная динамика роста гривневых вкладов, скорее всего, сохранится. Главный аргумент: достаточно стабильная и прогнозируемая экономическая ситуация в стране и осторожные прогнозы относительно низкой инфляции до конца года», — объясняет эксперт.

В настоящее время сложно прогнозировать все факторы, особенно в прифронтовых регионах, страдающих от обстрелов. Но с появлением банковских приложений открытие депозита стало быстрее и удобнее, что возможно даже без посещения банка.

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Телеканал 24 По материалам:

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