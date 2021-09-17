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День финансов: «долговой потолок» США, стоимость жизни в Турции, октябрьские тарифы на газ в Украине

День финансов: «долговой потолок» США, стоимость жизни в Турции, октябрьские тарифы на газ в Украине

Четверг, 30 сентября: о жизни не только в Украине, но и в Турции.

Октябрьские тарифы на газ. Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения). В зависимости от компании, годовая фиксированная цена “голубого топлива” в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

  • при этом Минфин намерен проверить получателей соцвыплат.
  • а власти утверждают, что тарифы на тепло до конца зимы не возрастут.
  • Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что высокие цены на газ делают отопительный сезон в Киеве близким к критическому.

Изменения в ПДД. Кабмин утвердил постановление об изменении правил дорожного движения. Документ вступает в силу с 1 ноября текущего года. Изменения касаются разметки и знаков дорожного движения. Также документ регулирует движение велосипедистов.

«Долговой потолок» США. Соединенные Штаты вскоре могут пересечь «долговой потолок», в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Санкции для нерастаможенных «еврономеров». Уже с ноября 2021 года в Украине прекратит действовать период льготной растаможки авто на еврономерах. После этого всех водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн.

Работа без трудовой. Согласно статистике Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15−70 лет за январь-июнь 2020 составило более трех миллионов человек. Это 19,3% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

А для тех, кто хотел бы испытать себя и попробовать работать и жить в другой стране – мы подготовили материал с теплых берегов Турции. Эта страна не только один из самых любимых курортов украинцев. Так, по данным Главного управления миграционной службы Турецкой Республики, свыше 16 тысяч украинцев имеют там вид на жительство. Но это данные лишь о количестве украинских граждан, имеющих вид на жительство. Здесь не учтены те, кто приобрел турецкое гражданство. Общее же количество украинцев в Турции – более 35 тысяч.

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По материалам Finance.UA
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