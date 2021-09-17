Какие санкции ожидают владельцев нерастаможенных «еврономеров» после 10 ноября 2021 года

С 10 ноября владельцев нерастаможенных автомобилей будут штрафовать на сумму до 170 тыс. гривен.
Об этом сообщает УкрАвтопром.
Какие санкции ожидают «евробляхеров» после 10 ноября 2021 года
«Уже с ноября 2021 года в Украине прекратит действовать период льготной растаможки авто на еврономерах. После этого всех водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн. Также нарушителям грозит арест счетов и имущества», — сказано в сообщении.
Что грозит нарушителям:
По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется уплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.
Как рассчитать стоимость растаможки «еврономера»:
Сумма акцизного налога определяется ставкой, рассчитываемой по формуле:
Ставка = Ставка (базовая) + Vе + Fе, где Ставка (базовая) — это ставка налога в евро за единицу транспортного средства, которую рассчитывают по возрасту автомобиля, в частности:
Подробнее о том, как оформить авто на еврономерах, мы рассказываем в материале по ссылке.
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