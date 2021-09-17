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Какие санкции ожидают владельцев нерастаможенных «еврономеров» после 10 ноября 2021 года

Какие санкции ожидают владельцев нерастаможенных «еврономеров» после 10 ноября 2021 года

С 10 ноября владельцев нерастаможенных автомобилей будут штрафовать на сумму до 170 тыс. гривен.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

Какие санкции ожидают «евробляхеров» после 10 ноября 2021 года

«Уже с ноября 2021 года в Украине прекратит действовать период льготной растаможки авто на еврономерах. После этого всех водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн. Также нарушителям грозит арест счетов и имущества», — сказано в сообщении.

Что грозит нарушителям:

  • если патрульные остановят нерастаможенный автомобиль после 10 ноября, то сначала выпишут владельцу штраф в размере 8500 грн;
  • после этого данные будут переданы на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто — те самые 170 000 грн;
  • владелец авто получит штраф по адресу прописки через почту. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения;
  • дальше его будет ждать судебная тяжба.

По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется уплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.

Как рассчитать стоимость растаможки «еврономера»:

  • по расчетам Мининфраструктуры, стоимость растаможки большинства автомобилей не должна превышать тысячи евро. Однако стоимость будет зависеть от возраста автомобиля и объема двигателя — чем старше авто и больше объем, тем дороже будет стоить растаможка.

Сумма акцизного налога определяется ставкой, рассчитываемой по формуле:

Ставка = Ставка (базовая) + Vе + Fе, где Ставка (базовая) — это ставка налога в евро за единицу транспортного средства, которую рассчитывают по возрасту автомобиля, в частности:

  • машине до 9 лет — 0 евро;
  • машине 10 лет — 25 евро;
  • машине 11 лет — 50 евро;
  • машине 12 лет — 75 евро;
  • машине 13 лет — 100 евро;
  • машине 14 лет — 125 евро;
  • машине от 15 лет — 150 евро.

Подробнее о том, как оформить авто на еврономерах, мы рассказываем в материале по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • за 100 дней действия законов Украины от 15.04.2021 № 1402-IX и № 1403-IX относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто «на еврономерах», в частности с 15.06.21 по 22.09.21, оформлено почти 40 тыс. таких автомобилей.

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По материалам Finance.UA
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