Высокие цены на газ делают отопительный сезон в Киеве близким к критическому — Кличко

Столичная теплоинфраструктура технически готова к началу отопительного сезона. Но высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

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«Касательно отопительного сезона. В Киеве более 11 тысяч жилых домов, и все они должны быть готовы к началу отопительного сезона. Каждый управитель, независимо от формы собственности – коммунальной, частной, ОСМД, ЖСК, должен понимать свою ответственность перед жителями за своевременную и качественную подготовку к зиме. От этого зависит надежность и оперативность вхождения в отопительный сезон. Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической», – отметил мэр Киева.

По его словам, это – высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины и мэр столицы предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят своевременно начать поставки тепла и горячей воды населению.

Виталий Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м вместо рыночных 35 гривен.

Вместе с тем, НАК «Нафтогаз» должен немедленно исключить дискриминационные нормы из договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее. Чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.

«Потому что не смогут люди платить по таким тарифам. Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить весь груз. Потому что правительство говорит: все хорошо, тарифы не изменятся. А как хорошо?! Цены, по которой теплопредприятия будут получать газ, мы не знаем. Будет ли компенсация, и в каких пределах, – мы не знаем. А у премьер-министра все хорошо, – подчеркнул мэр столицы. – И сегодня мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Потому что тариф до сих пор не утвержден!» – подчеркнул Виталий Кличко.