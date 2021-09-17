Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, сколько украинцев работают без трудовой книжки.

Согласно статистике Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15−70 лет за январь-июнь 2020 составляет 3 015,4 тысяч человек. Это 19,3% от общей численности работающих украинцев этого возраста (15 665,8 тысяч).

Наибольший процент неформально занятых в сельском хозяйстве — 45,8%, в строительстве — 16,8% и в торговле — 15,3%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 6,0%.

По данным статистического ведомства, среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3 053,5 тысяч человек — 19,5% от рабочей силы.

Напомним, ранее Минэкономики сообщало, что уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины.

А глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение налогов в Украине не приведет к выходу из тени.

«Тезис о том, что все выйдут из тени, если снизим налоги, не совсем корректен. В 2016 году был уменьшен единый социальный взнос вдвое, он был более 40% и были разные ставки, а стала единая — 22%. Это привело к тому, что мы недополучили 4,8% от ВВП. Псевдоэксперты, которые ратовали за это гениальное решение, говорили, что надо уменьшить и НДФЛ, и ЕСВ — и зарплаты выйдут из тени, их станет больше, и мы за счет этого не только покроем недополучения в Пенсионный фонд. А в результате такого решения бюджет потерял 4,8% ВВП, а получил от НДФЛ 1,4%», — привел пример нардеп.

Справка Finance.ua:

по данным кадрового портала grc.ua, в августе средний оклад в столице составил 34,7 тыс. грн. В сентябре средняя заработная плата в Киеве увеличилось на 400 грн и составила уже 35,1 тыс. грн.

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