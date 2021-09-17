В Украине с 1 октября изменятся годовые тарифы на газ: какие цены установили поставщики

Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения).

Finance.ua как портал, который беспокоится о счетах в ваших платежках, рассказывает, какие летние тарифы установили украинские поставщики.

По данным мониторинга ГазПравды, годовые базовые цены на газ остаются значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд. В зависимости от компании, годовая, фиксированная цена “голубого топлива” в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

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Самые низкие годовые тарифы предложили:

Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр);

Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр);

Черкассыгаз сбыт и Уманьгаз сбыт (7,89 грн за кубометр);

газоснабжающая компания Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).

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Самые же высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб – установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергопоставляющая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Все предложения поставщиков можно узнать по ссылке.

Напомним, что с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине в качестве базовой действует именно годовая цена. Ее поставщики могут менять только в сторону снижения. И именно на фиксированные цены потребителей перевели автоматически. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В частности, сезонные тарифные планы предусматривают равномерную оплату, то есть возможность платить за топливо равными частями ежемесячно.

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Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в самые холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на оставшиеся месяцы.

Важно: сезонные тарифы – исключительно добровольные, как и месячные. То есть перейти на них люди могут только по собственному желанию. А базовыми остаются годовые фиксированные предложения, представленные в этом обзоре.