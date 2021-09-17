Тарифы на тепло до конца зимы не возрастут — заключен меморандум

Местные власти, «Нафтогаз» и правительство заключили меморандум о неизменности цен на тепло для населения в течение отопительного сезона.
Подписание состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей 30 сентября.
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Сначала президент Владимир Зеленский анонсировал меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки теплоэнергии и горячей воды в отопительном периоде 2021−2022 годов: «Сегодня на заседании между правительством государства, НАК „Нафтогаз“, Ассоциацией городов и нашим Конгрессом местных и региональных властей мы подпишем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут».
Премьер Денис Шмыгаль добавил, что Украина стала свидетелем энергетической войны и энергетического шантажа России ради ввода в эксплуатацию Северного потока-2.
Он напомнил, что в феврале был подписан меморандум с городскими головами, чтобы избежать повышения тарифы в отопительном сезоне 2021/22 годов.
«В основе нового меморандума — договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы», — заявил Шмыгаль.
Второй договоренностью стала бесперебойность поставок газа, чтобы у населения и во всех учреждениях социальной защиты было тепло зимой. Также стороны договорились о финансовой поддержке общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменных тарифов.
«Мы понимаем, что бюджеты части общин не смогут полностью покрывать самостоятельно расходы. Предусмотрена субвенция для общин с неудовлетворительным индексом налоговой состоятельности уже с IV квартала этого года», — объяснил премьер.
Определено, что в 2022 году с этой целью государство передаст в местные бюджеты налог на доходы физлиц в размере 4% – это не менее 11 млрд гривен.
Также, по словам Шмыгаля, стороны договорились о цене поставки газа для бюджетных учреждений и реструктуризации 30 млрд грн долгов государства перед ТКЭ и местными бюджетами.
Зеленский анонсировал похожий меморандум сроком в три года: «Мы уже это начали обсуждать: я считаю, что это пока не комплексное решение, мы латаем дыры. Я хотел бы, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три последующих года — чтобы не было сюрпризов для граждан».
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