США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долги

Соединенные Штаты вскоре могут пересечь «долговой потолок», в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.
Об этом сообщает Washington Post.
Глава Министерства финансов США (US Treasury) Джанет Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. В нем она предостерегает законодателей, что 18 октября США подойдут к «долговому потолку», что может привести к дефолту страны.
Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может «занять» на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.
По ее словам, 18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва ли не единственный выход из ситуации — чтобы Конгресс предварительно снял ограничение на привлечение средств.
Министр объясняет, что даже приближение к этой дате может иметь катастрофические последствия и вызвать финансовый кризис. Джером Пауэлл, глава Федерального резерва, также призвал Конгресс принять изменения вовремя, чтобы избежать дефолта.
В среду, 29 сентября, соответствующий билль одобрили в Палате Представителей. Однако его успех в Конгрессе неоднозначен. По данным WP, таким образом республиканцы «протестуют» против попыток Демократов самостоятельно принять инфраструктурный пакет в 3,5 трлн долларов.
У США есть значительный бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами. Для его покрытия страна привлекает немалые объемы займов — долг составляет 28,43 трлн долларов, или 108% к ВВП.
Сейчас «потолок» составляет 28,4 трлн долларов.
Ранее агентство Moody’s Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Неспособность финансировать соцрасходы и долги будет стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.
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