0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долги

США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долги

Соединенные Штаты вскоре могут пересечь «долговой потолок», в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Об этом сообщает Washington Post.

Глава Министерства финансов США (US Treasury) Джанет Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. В нем она предостерегает законодателей, что 18 октября США подойдут к «долговому потолку», что может привести к дефолту страны.

Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может «занять» на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

По ее словам, 18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва ли не единственный выход из ситуации — чтобы Конгресс предварительно снял ограничение на привлечение средств.

Министр объясняет, что даже приближение к этой дате может иметь катастрофические последствия и вызвать финансовый кризис. Джером Пауэлл, глава Федерального резерва, также призвал Конгресс принять изменения вовремя, чтобы избежать дефолта.

В среду, 29 сентября, соответствующий билль одобрили в Палате Представителей. Однако его успех в Конгрессе неоднозначен. По данным WP, таким образом республиканцы «протестуют» против попыток Демократов самостоятельно принять инфраструктурный пакет в 3,5 трлн долларов.

У США есть значительный бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами. Для его покрытия страна привлекает немалые объемы займов — долг составляет 28,43 трлн долларов, или 108% к ВВП.

Сейчас «потолок» составляет 28,4 трлн долларов.

Ранее агентство Moody’s Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Неспособность финансировать соцрасходы и долги будет стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.

По материалам Украинская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.