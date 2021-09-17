США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долги

Соединенные Штаты вскоре могут пересечь «долговой потолок», в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Об этом сообщает Washington Post.

Глава Министерства финансов США (US Treasury) Джанет Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. В нем она предостерегает законодателей, что 18 октября США подойдут к «долговому потолку», что может привести к дефолту страны.

Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может «занять» на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

По ее словам, 18 октября у Штатов закончатся средства на такие выплаты. Едва ли не единственный выход из ситуации — чтобы Конгресс предварительно снял ограничение на привлечение средств.

Министр объясняет, что даже приближение к этой дате может иметь катастрофические последствия и вызвать финансовый кризис. Джером Пауэлл, глава Федерального резерва, также призвал Конгресс принять изменения вовремя, чтобы избежать дефолта.

В среду, 29 сентября, соответствующий билль одобрили в Палате Представителей. Однако его успех в Конгрессе неоднозначен. По данным WP, таким образом республиканцы «протестуют» против попыток Демократов самостоятельно принять инфраструктурный пакет в 3,5 трлн долларов.

У США есть значительный бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами. Для его покрытия страна привлекает немалые объемы займов — долг составляет 28,43 трлн долларов, или 108% к ВВП.

Сейчас «потолок» составляет 28,4 трлн долларов.

Ранее агентство Moody’s Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Неспособность финансировать соцрасходы и долги будет стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.