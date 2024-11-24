В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода — Finance.ua

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В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода

Технологии&Авто
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В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода
В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода
В Microsoft Teams появится новая функция переводчика, которая позволит каждому участнику говорить или слушать язык, который он выберет.
Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft.

Как это будет работать

Переводчик в Teams будет использовать голосовой перевод в реальном времени с помощью искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос пользователя во время онлайн-звонков.
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В начале 2025 года корпорация выпустит предварительную версию переводчика, которая будет включать в себя девять языков и возможность функции имитации голоса на другом языке.
Впоследствии Teams будет поддерживать многоязычные онлайн-встречи и переводить до 31 языка.
В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода
Также Microsoft с нового года будет тестировать функцию Teams, которая будет понимать и повторять любой визуальный контент, которым делились на экране PowerPoint или браузера во время звонков. Это пригодится для стенограмм звонков.
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Кроме того, искусственный интеллект Copilot от Microsoft сможет быстро подытожить любые файлы, к которым предоставляли общий доступ в чате Teams. То есть пользователи смогут не открывать весь файл.
Тем временем новый инструмент Facilitator будет делать заметки в режиме реального времени во время встреч и чатов Teams.
По материалам:
theБабель
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