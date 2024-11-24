В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода — Finance.ua

В Microsoft Teams появится функция с поддержкой голосового перевода
В Microsoft Teams появится новая функция переводчика, которая позволит каждому участнику говорить или слушать язык, который он выберет.
Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft.
Как это будет работать
Переводчик в Teams будет использовать голосовой перевод в реальном времени с помощью искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос пользователя во время онлайн-звонков.
В начале 2025 года корпорация выпустит предварительную версию переводчика, которая будет включать в себя девять языков и возможность функции имитации голоса на другом языке.
Впоследствии Teams будет поддерживать многоязычные онлайн-встречи и переводить до 31 языка.
Также Microsoft с нового года будет тестировать функцию Teams, которая будет понимать и повторять любой визуальный контент, которым делились на экране PowerPoint или браузера во время звонков. Это пригодится для стенограмм звонков.
Читайте также
Кроме того, искусственный интеллект Copilot от Microsoft сможет быстро подытожить любые файлы, к которым предоставляли общий доступ в чате Teams. То есть пользователи смогут не открывать весь файл.
Тем временем новый инструмент Facilitator будет делать заметки в режиме реального времени во время встреч и чатов Teams.
Поделиться новостью