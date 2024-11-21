Голосовой режим ChatGPT появится в браузерах — Finance.ua

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Голосовой режим ChatGPT появится в браузерах

Технологии&Авто
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Голосовой режим ChatGPT появится в браузерах
Голосовой режим ChatGPT появится в браузерах
Компания OpenAI расширила функцию голосового режима в ChatGPT — теперь ею можно пользоваться из браузеров. На этой неделе это станет доступно для пользователей платных версий, а в ближайшие недели — для всех.
Об этом пишет Tech Crunch.
Расширенный голосовой режим использует встроенные аудиовозможности GPT-4o для коммуникации в реальном времени между пользователями и ChatGPT. Чат-бот способен понимать и реагировать на невербальные подсказки, например, скорость речи и тон голоса.
Для голосового запроса нужно нажать кнопку «Голос» в правом нижнем углу окна ChatGPT. Далее нужно разрешить доступ к микрофону компьютера.
Затем пользователи могут выбрать один из девяти исходящих голосов для ChatGPT, каждый из которых имеет собственный тон — например, легкий и универсальный голос или уверенный и оптимистичный.
Пользователи Plus и Team имеют ежедневный лимит на использование расширенного голосового режима — они могут меняться, когда у пользователя останется 15 минут расширенного голосового режима в день. А пользователи без подписки получат бесплатный месячный доступ, как только функция станет доступной для них.
По материалам:
theБабель
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