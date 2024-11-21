Microsoft выпустит аналог Mac mini, который будет транслировать Windows из облаков — Finance.ua

Microsoft выпустит аналог Mac mini, который будет транслировать Windows из облаков 21.11.2024, 00:39 — Технологии&Авто

Microsoft выпустит аналог Mac mini, который будет транслировать Windows из облаков

Microsoft планирует в следующем году выпустить новый специально созданный миниатюрный компьютер для своего облачного сервиса Windows 365. Названное Windows 365 Link, это устройство действует как небольшой клиентский ПК для подключения к серверу и потоковой передачи облачной версии Windows 11 на ваш монитор.

Устройство Link разработано как компактный, безвентиляторный и простой в использовании облачный ПК для ваших локальных мониторов и периферийных устройств. Он должен стать идеальным компаньоном для Windows 365 от Microsoft, который позволяет компаниям переводить сотрудников на виртуальные машины, которые существуют в облаке и могут безопасно транслироваться на различные устройства, сообщает Microsoft

«Мы хотим сделать доступ к облачному ПК максимально простым и эффективным. Наша цель состоит в том, чтобы само устройство было максимально прозрачным, поэтому мы минимизировали для вас шаги от настройки до входа в систему, передачи и перехода», — говорит руководитель подразделения Windows и Surface в Microsoft Паван Давулури.

Такому компьютеру вентиляторы и большие размеры действительно не нужны, ведь фактически используется только для приема видеоряда. Вы не устанавливаете операционную систему Windows на компьютер, равно как и приложения. Все происходит в облаке на мощных серверах компании, а вы получаете к ним удалённый доступ через интернет. Таким образом, Link — это только своеобразный приемник, к которому нужно подключить ваш монитор, клавиатуру и мышь.

Это очень удобно, если вы хотите предоставить доступ к корпоративным данным новому работнику, быстро его забрать, внести какие-то изменения и т. п. Работник в это время может зайти на свой персональный Windows-аккаунт с любого компьютера, а не только с конкретного.

Компания обещает, что Windows 365 Link безопасен по своей конструкции, используя все предыдущие наработки корпорации по блокировке Windows и даже консоли Xbox, чтобы защитить ее от хакеров. Это означает, что он не будет запускать ничего локального на устройстве. Дэвид Вестон, вице-президент по корпоративной и операционной безопасности Microsoft, называет облачную Windows «суперзащищенной».

Link также будет считаться одним из устройств семейства Copilot Plus от Microsoft. До сих пор это касалось только линейки ноутбуков от разных производителей.

Windows 365 Link сейчас находится в режиме предварительного просмотра и станет доступным на некоторых рынках по цене 349 долларов в апреле 2025 года.

Link загружается в считаные секунды, может мгновенно выходить из сна и использует собственные чипы для обработки видео для Microsoft Teams или Webex от Cisco. Microsoft пока не раскрывает полных спецификаций Windows 365 Link, но устройство будет оснащено процессором Intel, который пока не разглашается, 8 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами памяти для хранения данных.

Внутренние компоненты на самом деле не имеют никакого значения, поскольку он разработан как портал для более мощного облачного компьютера. Таким образом, здесь нет видеокарты, нейронного чипа и других важных компонентов, типичных для компьютеров.

Он имеет два порта USB-A 3.2 и один порт USB-C 3.2 на задней панели, а также один порт DisplayPort и HDMI и возможность подключения к сети Ethernet. На передней панели имеется один порт USB-A 3.2, а для беспроводного подключения Microsoft также предусмотрела модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Телеканал 24 По материалам:

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