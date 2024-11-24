В 2024 году Украина уже превысила прошлогодние объемы экспорта — Finance.ua

В 2024 году Украина уже превысила прошлогодние объемы экспорта Сегодня 07:16 — Казна и Политика

В 2024 году Украина уже превысила прошлогодние объемы экспорта

За 10,5 месяцев 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму, которая превышает общий показатель экспорта за весь 2023 год.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина экспортировала товаров на 36,3 млрд долларов. По итогам прошлого года этот показатель составил 36,2 млрд дол.

Что повлияло на увеличение экспорта

Свириденко отметила, что такие результаты стали возможны благодаря ускорению экспорта продукции нового урожая, стабильной работе Украинского морского коридора и восстановлению отечественного производства.

Среди крупнейших экспортных позиций с начала года:

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

пшеница и смесь пшеницы и ржи — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);

руды и концентраты железные — на $2,5 млрд (29,7 млн ​​тонн);

семена рапса или кользы — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

провода изолированные, кабели — на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн);

соевые бобы, измельченные или неизмельченные — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Напомним, из-за остановки бронирования мощные украинские предприятия, обеспечивающие налоговые поступления и валюту от экспорта, начали терять ценных работников — часть мобилизовали, а некоторые просто уволились.

Президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов отметил , что важно как можно скорее возобновить бронирование, чтобы не навредить экономике, которая и так обескровлена ​​из-за войны.

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