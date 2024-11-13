Через паузу у бронюванні потужні експортні галузі почали втрачати працівників — ICC Ukraine Вчора 09:32

Через паузу у бронюванні потужні експортні галузі почали втрачати працівників — ICC Ukraine

Через зупинку бронювання потужні українські підприємства, які забезпечують податкові надходження та валюту від експорту, почали втрачати цінних працівників — частину мобілізували, а деякі просто звільнилися. Тому важливо якомога швидше відновити бронювання, щоб не зашкодити економіці, яка й так знекровлена через війну.

Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляє РБК-Україна.

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«Перемога кується в економіці, і перш за все — в реальному секторі виробництва. Ми розуміємо занепокоєння держави щодо певних пробілів у наданні статусу стратегічного підприємства. Але призупиняти підтвердження можливості бронювання не можна. Тут слід підходити помірковано. Адже підприємства, заводи та фабрики, які працюють у правовому полі та сумлінно сплачують податки, можуть опинитися в ситуації, коли їхні висококласні спеціалісти будуть мобілізовані», — пояснив Щелкунов.

За його словами, вже зараз спостерігається тенденція, коли працівники починають звільнятися. А якщо ми говоримо про специфічні виробництва — металургію, гірничо-добувні галузі, порти — де чоловіча складова в колективах дуже висока, — тут можуть виникнути великі проблеми.

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Водночас він підкреслив, що найбільше від паузи у бронюванні страждають саме ті суб’єкти економіки, які дають вагомий внесок в оборонну здатність країни, так забезпечують експортний потенціал.

«Про важливість надходження валюти в країну в нинішніх умовах навіть не варто говорити. Тому слід виважено подивитися на ситуацію, і не приймати непродуманих рішень. Потужні підприємства готові максимально сприяти і підтверджувати статус, який дозволяє їм бронювати працівників. Для цього не варто призупиняти бронювання, це можна робити в процесі. Ми зараз не маємо права робити жодної помилки, яка б змогла нашкодити економіці, яка і так у важкому стані», — резюмував Щелкунов.

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Нагадаємо, що після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

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