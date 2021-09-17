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В Украине утвердили изменения в ПДД

В Украине утвердили изменения в ПДД

Кабмин утвердил постановление об изменении правил дорожного движения. Документ вступает в силу с 1 ноября текущего года.

Автор документа – министр инфраструктуры Александр Кубраков – считает, что документ поможет привести положения ПДД в соответствие с национальными стандартами.

Так, изменения касаются разметки и знаков дорожного движения. Также документ регулирует движение велосипедистов, в частности, расширяет понятие велосипедной дорожки и вводит обозначение велосипедной полосы и проезда.

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Также теперь велосипедисты смогут ехать через проезжую часть только в специально отведенных местах, а если такие отсутствуют, то должны следовать правилам ПДД. На регулируемых участках они должны следовать сигналам регулировщика или светофора.

Кроме того, предусмотрен знак, предупреждающий начало и конец зоны габаритно-весового контроля, наличие зарядных станций для электромобилей, обозначения места, где авто могут эвакуировать без ведома владельца.

Ранее вертикальная разметка могла быть черно-белого и желтого цветов. Теперь же предполагаются еще желто-красные и красно-белые цвета.

Утвержденное Кабмином постановление предусматривает и другие изменения.

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По материалам УБР
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