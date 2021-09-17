Водительские права в Украине будут оформлять по-новому

Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах.

Новые отметки в водительских правах

Водительские права нового образца, в частности, будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:

медицинские показания – наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;

приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;

ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.

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Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то ездить на авто с механикой будет запрещено. Или если была отмена водительских прав или выдача их дубликата. Во всех этих случаях появятся соответствующие новые отметки в водительских правах.

Процедура сдачи экзаменов на новые водительские права

Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав в Украине. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:

DE по отношению к D1E;

D по отношению к D1;

CE по отношению к C1E;

C по отношению к C1;

A по отношению к A1.

К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.