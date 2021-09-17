Водительские права в Украине будут оформлять по-новому

Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах.
Новые отметки в водительских правах
Водительские права нового образца, в частности, будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:
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Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то ездить на авто с механикой будет запрещено. Или если была отмена водительских прав или выдача их дубликата. Во всех этих случаях появятся соответствующие новые отметки в водительских правах.
Процедура сдачи экзаменов на новые водительские права
Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав в Украине. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:
К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.
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