0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 245 0

Водительские права в Украине будут оформлять по-новому

Водительские права в Украине будут оформлять по-новому

Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах.

Новые отметки в водительских правах

Водительские права нового образца, в частности, будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:

  • медицинские показания – наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;
  • приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;
  • ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.

Читайте также: МВД запустило продажу страховки в электронном кабинете водителя

Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то ездить на авто с механикой будет запрещено. Или если была отмена водительских прав или выдача их дубликата. Во всех этих случаях появятся соответствующие новые отметки в водительских правах.

Процедура сдачи экзаменов на новые водительские права

Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав в Украине. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:

  • DE по отношению к D1E;
  • D по отношению к D1;
  • CE по отношению к C1E;
  • C по отношению к C1;
  • A по отношению к A1.

К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.

Оформить ОСАГО онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.