Минфин проверит получателей соцвыплат

Минфин подготовил проект приказа об утверждении Методики верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.
Информацию о семьях проверят, чтобы решить, кто может обойтись без государственной помощи. При этом будет использоваться информация, взятая у банков, сообщает Судебно-юридическая газета.
Так, согласно проекту: «Для осуществления верификации государственных выплат используется информация, полученная от субъектов предоставления информации, в том числе от банков».
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Методика определяет принципы проверки достоверности информации для назначения, начисления и осуществления государственных выплат малообеспеченным семьям, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
Как будет происходить верификация. Верификация достоверности информации осуществляется путем сравнения данных, предоставленных при назначении реципиенту государственных выплат, которые были предоставлены Министерством социальной политики и Государственным центром занятости, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МОН, МВД, Государственной налоговой службы, ЦИК, Госгеокадастра, Пенсионного фонда Украины, Гостаможслужбы и т. д.).
К примеру, будет собрана информация от Государственной налоговой службы относительно наличия доходов, от Министерства внутренних дел – относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, действительности документов, удостоверяющих личность; от Министерства образования – по обучению реципиентов для получения высшего образования и так далее.
Будет проведена проверка, покупали ли такие семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие «товары долгосрочного потребления».
Также проверят, оплачивали ли семьи единоразово какие-либо услуги на сумму, которая на дату покупки, оплаты превышает 50 тыс. гривен. Для этого могут уточнить операции по покупке согласно данным банков.
Также проверят наличие в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Методикой также определены этапы осуществления верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.
Отметим, что под государственными выплатами тут подразумевается:
1) государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
2) помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи (далее – пособие).
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