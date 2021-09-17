0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Минфин проверит получателей соцвыплат

Минфин проверит получателей соцвыплат

Минфин подготовил проект приказа об утверждении Методики верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.

Информацию о семьях проверят, чтобы решить, кто может обойтись без государственной помощи. При этом будет использоваться информация, взятая у банков, сообщает Судебно-юридическая газета.

Так, согласно проекту: «Для осуществления верификации государственных выплат используется информация, полученная от субъектов предоставления информации, в том числе от банков».

Читайте также: Субсидии: сколько домохозяйств не прошли автоматическую верификацию

Методика определяет принципы проверки достоверности информации для назначения, начисления и осуществления государственных выплат малообеспеченным семьям, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Как будет происходить верификация. Верификация достоверности информации осуществляется путем сравнения данных, предоставленных при назначении реципиенту государственных выплат, которые были предоставлены Министерством социальной политики и Государственным центром занятости, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МОН, МВД, Государственной налоговой службы, ЦИК, Госгеокадастра, Пенсионного фонда Украины, Гостаможслужбы и т. д.).

К примеру, будет собрана информация от Государственной налоговой службы относительно наличия доходов, от Министерства внутренних дел – относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, действительности документов, удостоверяющих личность; от Министерства образования – по обучению реципиентов для получения высшего образования и так далее.

Будет проведена проверка, покупали ли такие семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие «товары долгосрочного потребления».

Также проверят, оплачивали ли семьи единоразово какие-либо услуги на сумму, которая на дату покупки, оплаты превышает 50 тыс. гривен. Для этого могут уточнить операции по покупке согласно данным банков.

Также проверят наличие в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Методикой также определены этапы осуществления верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.

Отметим, что под государственными выплатами тут подразумевается:

1) государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

2) помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи (далее – пособие).

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.