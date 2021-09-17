Субсидии: сколько домохозяйств не прошли автоматическую верификацию

200 тысяч субсидиантов не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, которые дают право на получение субсидии.

Об этом во время пресс-конференции заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«200 тысяч, которые были не подтверждены, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400−500 тысяч должны были все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации», — объяснила Лазебная.

Реклама

По ее словам, эти 200 тысяч домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

Читайте также: Оформить пенсии и субсидии можно будет через «Дію»

«Но опять же, это была автоматическая верификация. То есть органы соцзащиты передали (данные. — ред.) в Минфин, это была сверка. Мы, кстати, постоянно проводили селекторы с органами социальной защиты: у вас было столько-то субсидинтов в регионе, а стало меньше, и мы постоянно побуждали органы социальной защиты дополнительно проверить. И к людям всегда обращались: пожалуйста, обратитесь, покажите свои документы, если все хорошо, то подавайте заявку на субсидию. То есть мы здесь за людей. И не все прошли верификацию, потому что бывают разные ситуации, например, что-то не так было написано», — добавила она.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Ранее Finance.ua сообщал, что благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЄІССС), граждане смогут получить более десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе жилищных субсидий.