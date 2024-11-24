Apple больше не будет выпускать адаптер для проводных наушников — Finance.ua
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Apple больше не будет выпускать адаптер для проводных наушников

Технологии&Авто
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Apple больше не будет выпускать адаптер для проводных наушников
Apple больше не будет выпускать адаптер для проводных наушников
Недавно в онлайн-магазине Apple в большинстве стран переходник Apple Lightning — 3.5 mm Headphone Jack был обозначен как полностью распроданный. Адаптер остается доступным в нескольких странах, но, вероятно, только до истощения запасов.
Об этом сообщает MacRumors.
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Вероятно, адаптер стал совсем неактуальным. Единственными моделями iPhone с портами Lightning, которые Apple все еще продает новыми, являются iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE, и ожидается, что все три гаджета не будут производиться со следующего года.
Apple больше не будет выпускать адаптер для проводных наушников
К тому же проводные наушники компании EarPods поставляются с разными вариантами разъемов (USB-C, Lightning и 3.5mm Headphone Jack).
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Переходник с Apple Lightning на 3.5 mm Headphone Jack появился 8 лет назад, когда Apple начала выпускать модели смартфонов, которые не имели отдельного разъема для проводных наушников.
iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X имели такой адаптер в комплекте, затем компания предлагала приобрести его по отдельности, а теперь, похоже, полностью отказывается от него.
По материалам:
НВ
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