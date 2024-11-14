Google Chrome для iOS обновляется: новые функции для владельцев iPhone — Finance.ua

Google Chrome для iOS обновляется: новые функции для владельцев iPhone Сегодня 01:19 — Технологии&Авто

Google Chrome для iOS обновляется: новые функции для владельцев iPhone

Пользователи Chrome на iOS получают новые функции, уже доступные в версии для Android. Одной из них является обновленный Google Lens, позволяющий добавлять текст в поиск изображений, делая его еще более точным.

Об этом пишет Engadget.

Теперь, когда вы фотографируете объект, вы можете добавить описание или вопросы, чтобы получить более подробные результаты. Это помогает выполнять сложные запросы с большей точностью. Некоторые результаты будут также поддерживать обзоры на основе искусственного интеллекта.

Сохранение файлов на Google Drive и Google Photos

Еще одна полезная функция — возможность хранить файлы прямо на вашем Google Drive или в Google Photos. Теперь, когда вы храните файлы из Chrome или просматриваете изображения, вы можете выбрать опцию «Сохранить в Google Drive» или «Сохранить в Google Photos» без необходимости хранить их в ограниченной памяти вашего iPhone. Эта функция удобна для пользователей, желающих сохранять контент в облаке без лишних сложностей.

Мини-карта для адресов

Chrome для iOS теперь также добавляет возможность просматривать мини-карту при нажатии на подчеркнутые адреса. Это позволяет удобно видеть местоположение без выхода из браузера, упрощая навигацию по сети.

Shopping Insights для пользователей в США

Для пользователей в США Chrome также ввел функцию Shopping Insights, которая поможет найти лучшие цены на товары. Пользователи увидят уведомление «Хорошая сделка сейчас» в адресной строке, когда браузер обнаружит, что для товара доступно выгодное предложение. Отслеживание истории цен и варианты покупки также будут доступны каждому товару.

Speka По материалам:

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