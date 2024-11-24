Австралийские ученые создали биопринтер, печатающий человеческие органы — Finance.ua

Австралийские ученые создали биопринтер, печатающий человеческие органы Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Австралийские ученые создали биопринтер, печатающий человеческие органы

Биомедицинские инженеры в Австралии изобрели инновационный высокоскоростной биопринтер, который способен печатать копии человеческих органов, и использует для этого звук, свет и пузырьки. Это может стать настоящим прорывом в производстве лекарств.

Об этом сообщает Smithsonian magazine.

У ученых есть лишь ограниченные способы создания тканей для тестирования лекарств, и при этом они преимущественно сложные и дорогие, а также подвержены ошибкам, таким как неправильное расположение клеток.

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При этом Дэвид Коллинз, руководитель лаборатории Collins BioMicrosystems в Мельбурнском университете и соавтор нового исследования отмечает, что благодаря новому подходу становится возможным не только точное позиционирование клеток, но и изготовление в масштабе отдельных клеток.

Как это работает

Новый принтер проектирует свет на смоляной пузырь, чтобы придать ему желаемую форму, а динамик излучает звуковые волны, заставляющие пузырь вибрировать.

Эти волны помогают позиционировать отдельные клетки и значительно ускоряют процесс. Согласно заявлению, эта инновационная печать в 350 раз быстрее традиционных методов.

«То, что мы делаем — это мы излучаем свет в виде 2D узора, и это то, что является отличительной чертой этой технологии — мы печатаем через пузырь. Мы постоянно меняем эти проекции, которые заготавливают отдельные слои по мере продвижения. Фундаментальный принцип заключается в том, что мы можем подать свет на материал и создать твердое тело. Поскольку во время печати ткань плавает в смоле, биопринтер также может создавать «по-настоящему деликатные структуры, используя действительно мягкие материалы, мягче любых других, которые сейчас используются», — объясняет Коллинз.

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Способность точно воспроизвести консистенцию человеческой ткани является фундаментальной. Коллинз добавляет, что они могут даже печатать аналоги различных частей тела, таких как кости, сухожилия и кожа.

Кроме того, плавающую ткань не нужно печатать на жесткой платформе, в отличие от традиционных методов. Вместо этого ее можно напечатать непосредственно в чашке Петри, флаконе или лабораторной пластине.

Это повышает уровень выживаемости клеток, избегая необходимости физически обрабатывать материал, который в традиционных биопринтерах иногда загрязняет и вредит клеткам.

Сейчас команда напечатала лишь крошечные образцы ткани и сама отмечает, что полноценная 3D-печать органов все еще выглядит футуристической идеей.

Но у ученых есть смелое видение будущего. Эту технологию, говорят исследователи, можно использовать для копирования человеческих органов и тканей для более целенаправленных и этичных испытаний лекарств, поскольку она устранит потребность в тестировании на животных.

Затем команда планирует сотрудничать с онкологическим центром Питера Маккаллума в Мельбурне для дальнейшего исследования.

Мета По материалам:

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