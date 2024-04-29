В США представили самый большой в мире 3D-принтер, который может напечатать дом за 80 часов (фото) — Finance.ua
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В США представили самый большой в мире 3D-принтер, который может напечатать дом за 80 часов (фото)

Технологии&Авто
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В США представили самый большой в мире 3D-принтер, который может напечатать дом за 80 часов (фото)
В США представили самый большой в мире 3D-принтер, который может напечатать дом за 80 часов (фото)
Университет штата Мэн в США представил крупнейший в мире полимерный 3D-принтер, названный Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0). Он способен печатать объекты размером более 29 м в длину, почти 10 м в ширину и 5,5 м в высоту. Об этом пишет Engadget.
FoF 1.0 может динамически переключаться между техниками печати, чтобы отвечать разным аспектам сложных задач. Он пригоден для ряда отраслей промышленности, в частности, жилищного строительства, инфраструктуры и разработки военных транспортных средств.
Большинство материалов, печатаемых принтером, пригодны для повторной обработки. Поэтому при желании их можно разбирать, измельчать и печатать снова.
Эта технология видится отличным способом быстро построить большое количество доступного жилья. AP предполагает, что принтер «однажды может создать целые районы». Технические характеристики указывают на то, что он сможет напечатать скромное одноэтажное здание примерно за 80 часов.
По материалам:
mezha.media
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