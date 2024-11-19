Компания Nike впервые напечатала кроссовки на 3D-принтере — Finance.ua

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Компания Nike впервые напечатала кроссовки на 3D-принтере

Фондовый рынок
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Компания Nike впервые напечатала кроссовки на 3D-принтере
Компания Nike впервые напечатала кроссовки на 3D-принтере
Компания Nike впервые выпустила кроссовки, отпечатанные на 3D-принтере совместно с компанией Zellerfeld. Об этом пишет VoxelMatters.
Модель кроссовок Nike Air Max 1000 — полностью красного цвета, кроссовки выглядят элегантно, конструкция без шнурков, с выпуклыми деталями, вырезанными по корпусу.
«В основе Air Max 1000 лежит 3D дизайн, разработанный с использованием термопластического полиуретана (TPU), гибкого и прочного материала, позволяющего создавать сложные структуры и легкую конструкцию. Полиуретан делает кроссовки не только устойчивыми, но и экологически чистыми благодаря уменьшению отходов при производстве», — пишут журналисты.
Для создания этой революционной обуви Nike объединил усилия с компанией Zellerfeld, известной своими футуристическими дизайнами и использованием передовых технологий 3D-печати. Ранее Zellerfeld уже сотрудничала с такими известными брендами, как Kidsuper и Louis Vuitton, создавая для них уникальные модели кроссовок.
Несмотря на то, что пока Nike не анонсировал дату поступления Air Max 1000 в продажу, директор по инновациям компании Джон Хоук отметил значимость этого прорыва.
«Для меня как для новатора самое интересное в Air Max 1000 — это новые решения, которых мы можем достичь с помощью производства нового уровня. Это контроль, точность и экспрессия — все это жизненно важно для спорта и дизайна», — сказал директор по инновациям в Nike Джон Хоук. Инновационная модель была презентована на фестивале ComplexCon, который прошел в Лас Вегасе.
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По материалам:
borgexpert
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