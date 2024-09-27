В принтерах HP появится искусственный интеллект — он уберет рекламу и странное форматирование во время печати Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

В принтерах HP появится искусственный интеллект — он уберет рекламу и странное форматирование во время печати

Искусственный интеллект «захватывает» принтеры, и устройства HP — первые в очереди.

Новая функция HP Print AI доступна с сегодняшнего дня в «эксклюзивной» бета-версии и предлагает функцию «идеального вывода», которая очистит отпечаток веб-страниц от нежелательного содержимого: например, рекламы или странного форматирования (ниже фото до и после применения функции).

Искусственный интеллект также оптимизирует печать электронных таблиц и диаграмм, которые остаются на одной странице неразделенными, и сможет реагировать на «разговорные подсказки» — так, с помощью инструкций устройство, например, может превратить фото в поздравительную открытку, добавив определенные стили и шрифты.

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По словам HP, новые функции Print AI поступят для широкой публики в течение 2025 года. Однако перечень моделей, которые будут их поддерживать, пока не предоставляют, как и не уточняют, нужно ли будет установить дополнительное программное обеспечение.

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