Пять городов, где искусственный интеллект радикально трансформирует жизнь — Finance.ua

Пять городов, где искусственный интеллект радикально трансформирует жизнь Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Пять городов, где искусственный интеллект радикально трансформирует жизнь

Искусственный интеллект (ИИ) уже не фантастика — он активно меняет жизнь людей во многих городах мира, улучшая инфраструктуру, управление ресурсами и комфорт для граждан. С каждым годом эти технологии становятся все более важной частью городской жизни.

Буэнос-Айрес (универсальный чат-бот)

Столица Аргентины запустила свой чат-бот Boti еще в 2019 году. Благодаря развитию генеративного ИИ, Boti достиг рекорда в 11 миллионов разговоров в январе 2022 года и стал основным каналом коммуникации для граждан. Сначала он использовался для тестирования и вакцинации во время пандемии, но теперь предлагает услуги проката велосипедов и социальной помощи.

Сингапур (100 инноваций на основе генеративного ИИ)

Сингапур стал первым городом в мире, создавшим цифровой двойник — виртуальную модель города. После правительственной инициативы в прошлом году было разработано более 100 решений на основе генеративного ИИ, включая новые учебные контенты и чат-боты для общественных центров. Сингапур активно использует ИИ для развития экономики, вводя новую Национальную стратегию ИИ в конце 2023 года.

Амстердам (создание экологических материалов)

В университете Амстердама разрабатывают новые устойчивые материалы с помощью генеративного ИИ. Проект «Искусственный интеллект для устойчивых молекул и материалов» (AI4SMM) использует ИИ для создания новых молекул и материалов, таких как соли для хранения энергии, устойчивая сталь и безопасные пластики.

Даллас (автономные автомобили нового уровня).

В Далласе тестируют новый тип автономных грузовиков, использующих генеративный ИИ для обучения. Они оснащены лидарными датчиками, позволяющими создавать трехмерные карты окружения транспортного средства и прогнозировать ситуации на 10 секунд вперед. Это может решить проблемы с задержками в цепочках поставок и уменьшить выбросы углерода.

Бостон (велосипедное будущее).

Бостон стремится стать дружественным к велосипедистам, используя генеративный ИИ для моделирования велосипедной инфраструктуры. Город планирует адаптировать успешный опыт Копенгагена к своей инфраструктуре, что позволит жителям лучше представить, как изменится городская среда при развитии велосипедной сети.

itechua По материалам:

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