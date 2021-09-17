0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 81 0

День финансов: рекордная прибыль банков, «желтые» сертификаты в «Дії», новые отметки в водительских правах

День финансов: рекордная прибыль банков, «желтые» сертификаты в «Дії», новые отметки в водительских правах

Пятница, 24 сентября.

Сегодня начнем с объявления — в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID-сертификаты. Их могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.

💉 Вакцинированы вы или нет — заботьтесь о здоровье. Берегите себя и близких. Мы не хотим, чтобы вы болели.

К другим новостям:

Прибыль банков — лучший результат за 10 лет. Как сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, чистая прибыль банков за 8 месяцев 2021 года составляет 45,6 млрд грн. Это лучший результат за 10 лет. Таким показателям способствовали быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и в дальнейшем наращивают кредитование бизнеса и населения.

  • Кстати, чтобы вы могли зарабатывать не только на вкладах в банках, но и на валюте (для этого необязательно вставать с дивана), Finance.ua детально изучил, как проходит процесс онлайн-валютообмена.

Подготовили несколько полезных рекомендаций:

Как заработать на онлайн-обмене валют 🤑

Налог на криптовалюту в Украине. Недавно Верховная Рада легализовала криптовалюту в Украине. Ее уже хотят облагать налогом. Соответствующий проект закона разослали народным депутатам. Согласно документу, планируют ввести налог на прибыль с виртуальных активов: для физических лиц — 5% налога на прибыль +1,5% военного сбора; для юридических лиц — 5% налога на прибыль.

Новые отметки в водительских правах. Кабмин внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя. Теперь появятся новые отметки в водительских правах. Водительские права нового образца, в частности, будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина, их причины могут быть разными.

Скажи «ЕИССС» социальным услугам. Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), граждане смогут получить больше десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищных субсидий.

☕ И напоследок, хочется закончить пятницу чем-то теплым, пушистым и приятным.

Вспомнился текст о monobank — одном из самых известных украинских кото-брендов. Не так давно мы рассказывали его историю в рамках цикла, посвященного 30-летию Независимости Украины.

Если еще не читали — вот вам текст на выходные

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.