День финансов: рекордная прибыль банков, «желтые» сертификаты в «Дії», новые отметки в водительских правах

Пятница, 24 сентября.
Сегодня начнем с объявления — в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID-сертификаты. Их могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.
💉 Вакцинированы вы или нет — заботьтесь о здоровье. Берегите себя и близких. Мы не хотим, чтобы вы болели.
К другим новостям:
Прибыль банков — лучший результат за 10 лет. Как сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, чистая прибыль банков за 8 месяцев 2021 года составляет 45,6 млрд грн. Это лучший результат за 10 лет. Таким показателям способствовали быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и в дальнейшем наращивают кредитование бизнеса и населения.
Подготовили несколько полезных рекомендаций:
Налог на криптовалюту в Украине. Недавно Верховная Рада легализовала криптовалюту в Украине. Ее уже хотят облагать налогом. Соответствующий проект закона разослали народным депутатам. Согласно документу, планируют ввести налог на прибыль с виртуальных активов: для физических лиц — 5% налога на прибыль +1,5% военного сбора; для юридических лиц — 5% налога на прибыль.
Новые отметки в водительских правах. Кабмин внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя. Теперь появятся новые отметки в водительских правах. Водительские права нового образца, в частности, будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина, их причины могут быть разными.
Скажи «ЕИССС» социальным услугам. Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), граждане смогут получить больше десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищных субсидий.
☕ И напоследок, хочется закончить пятницу чем-то теплым, пушистым и приятным.
Вспомнился текст о monobank — одном из самых известных украинских кото-брендов. Не так давно мы рассказывали его историю в рамках цикла, посвященного 30-летию Независимости Украины.
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