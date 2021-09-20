Прибыль банков в этом году является лучшим результатом за последние 10 лет — глава НБУ

Чистая прибыль банков за 8 месяцев 2021 года составляет 45,6 млрд грн, что лучше результатов в соответствующие периоды более десяти лет подряд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«Имеем убедительный финансовый результат банковского сектора по итогам 8 месяцев — 45,6 млрд грн чистой прибыли. Это почти на 40% превышает прошлогодний показатель (32,6 млрд грн за 8 месяцев 2020 года) и лучше результатов в соответствующие периоды более десяти лет подряд», — написал Шевченко.

По его словам, этому способствовали быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и в дальнейшем наращивают кредитование бизнеса и населения. В то же время сохраняется положительная динамика привлечений средств клиентов в национальной валюте: прирост гривневых депозитных портфелей бизнеса и населения составил в годовом измерении +29% и +15% соответственно.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон, который обязывает банки вести валютный надзор за счетами нерезидентов, в том числе обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам;