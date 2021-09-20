Прибыль банков в этом году является лучшим результатом за последние 10 лет — глава НБУ

Чистая прибыль банков за 8 месяцев 2021 года составляет 45,6 млрд грн, что лучше результатов в соответствующие периоды более десяти лет подряд.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
«Имеем убедительный финансовый результат банковского сектора по итогам 8 месяцев — 45,6 млрд грн чистой прибыли. Это почти на 40% превышает прошлогодний показатель (32,6 млрд грн за 8 месяцев 2020 года) и лучше результатов в соответствующие периоды более десяти лет подряд», — написал Шевченко.
По его словам, этому способствовали быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и в дальнейшем наращивают кредитование бизнеса и населения. В то же время сохраняется положительная динамика привлечений средств клиентов в национальной валюте: прирост гривневых депозитных портфелей бизнеса и населения составил в годовом измерении +29% и +15% соответственно.
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