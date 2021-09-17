Налог на криптовалюту в Украине - проект закона

Недавно Верховная Рада легализовала криптовалюту в Украине. Теперь ее хотят облагать налогом. Соответствующий проект закона уже разослали народным депутатам.

Об этом сообщил президент “Блокчейн Ассоциации Украины” (БАУ) и основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян в Телеграме.

Как будут облагать криптовалюту.Согласно документу, планируют ввести налог на прибыль с виртуальных активов:

для физических лиц – 5% налога на прибыль + 1,5% военного сбора;

для юридических лиц – 5% налога на прибыль.

Такие ставки будут действовать 5 лет, ведь они являются льготными. После того ставки могут возрасти.

Важно, что эти ставки будут применяться именно к прибыли, которую инвестор выводит с биржи. То есть инвестор, который за год условно увеличил свои активы с 1000 долларов до 3 тысяч долларов, но не вывел их из биржи, не платит ничего. А инвестор, который эти деньги вывел, заплатит 6,5% из 2 тысяч долларов, ведь такова его прибыль.

Какие налоги на криптовалюту действуют сейчас. Сейчас нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Таковы общие правила налогообложения дохода физлиц. При этом нужно платить налоги не с прибыли, а со всей суммы, которую инвестор выводит с биржи.

Рынок криптовалюта в Украине. Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект о виртуальных активах или другими словами легализировала криптовалюту в Украине.

В Украине ежедневно оборот виртуальных активов составляет 1 миллиард гривен. Однако это происходит “в тени”, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова.