На что следует обратить внимание, подписывая договор банковского счета — совет ФГВФЛ

Подписывая договор банковского вклада/счета, необходимо внимательно ознакомиться с тарифами банка и порядком их изменения.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что это позволит избежать в дальнейшем спорных вопросов с банком.

«Стоимость банковской услуги определяется тарифами, утвержденными соответствующим коллегиальным органом банка. Так, при проведении вкладных операций может быть комиссия за открытие счета, пополнение депозита или выдачу средств через кассу банка. При обслуживании текущих счетов (в т.ч. с использованием платежных карт) банк может установить комиссию за снятие наличных, переводы с карты на карту / в пользу клиента другого банка и т. д. На такие сервисы как „мобильный банк“, „интернет-банк“ также могут устанавливаться тарифы на обслуживание», — сказано в сообщении.

При этом одна и та же услуга в разных банках может иметь разную стоимость или вовсе не тарифицироваться.

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«Факт ознакомления с тарифами банка вкладчик удостоверяет подписанием договора, в котором есть информация о порядке и условиях установления новых и/или изменении действующих тарифов (или их неизменности), а также о способе уведомления об изменениях (например, в мессенджере/мобильном приложении, телефонным звонком или размещением соответствующей информации на веб-сайте банка)», — добавили в Фонде гарантирования.

Изменение тарифов. При обслуживании карточного счета банк должен предупреждать своих клиентов минимум за 30 дней о дате изменения тарифов. В таком уведомлении банк обязан указать, что пользователь имеет право до даты, с которой будут применяться изменения, расторгнуть договор без уплаты дополнительного комиссионного вознаграждения за его расторжение. Если клиент до даты введения изменений не уведомит банк о расторжении договора, считается, что он соглашается с ними.

Как банк может знакомить клиентов с тарифами:

банк должен ознакомить вкладчика со стоимостью банковской услуги путем размещения такой информации на собственном веб сайте и/или в месте предоставления услуг;

непредоставление, несвоевременное предоставление вкладчику определенной законодательством информации об условиях предоставления банковских услуг или предоставлении недостоверной информации о банковской услуге влекут за собой ответственность, установленную законом.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Финансовые учреждения должны раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах;

за каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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