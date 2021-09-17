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Субсидии, пенсии и прочее: в Украине планируют увеличить количество социальных е-услуг

Субсидии, пенсии и прочее: в Украине планируют увеличить количество социальных е-услуг

Благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), граждане смогут получить больше десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищных субсидий.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от министра социальной политики Украины Марины Лазебной детали проекта.

По ее словам, цифровизация социальной сферы позволит каждому человеку получить любую из 125 социальных услуг в одном месте и в самое короткое время.

«Мы расширили пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) для граждан в отдельных областях. Люди смогут получить более десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе – жилищных субсидий», – сообщила Лазебная.

Для назначения пособия люди могут воспользоваться электронным сервисом через Портал «Дія» или лично обратиться с паспортом в социальный фронт-офис в территориальной общине или в районное управление социальной защиты населения (УСЗН). Ведь вся необходимая информация о человеке, который хотя бы раз получал любой вид государственной социальной поддержки, будет сосредоточена в одном месте – едином социальном реестре (ЕСР).

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«Одно из главных преимуществ ЕИССС для людей – скорость и удобство назначения государственного пособия без дополнительных проверок и справок из разных государственных органов», – подчеркнула Марина Лазебная.

Как это работает. Работник фронт-офиса или УСЗН формирует заявление в электронной форме, которое сразу фиксируется в ЕИССС и обрабатывается работником центрального бэк-офиса. Весь процесс рассмотрения обращения длится несколько минут, а размер пособия рассчитывается автоматически.

Министр сообщила, что после отработки механизма работы ЕИССС в пилотных областях Система будет введена на территории всей страны в 2022 году.

Марина Лазебная также добавила, что некоторые социальные выплаты уже можно получить через электронные сервисы на сайте Минсоцполитики. В частности, сейчас можно обратиться в электронной форме за:

  • назначением пособия при рождении ребенка;
  • возмещением стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня»;
  • жилищной субсидией, денежной компенсацией стоимости единовременной материальной помощи «Пакет малыша».

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По материалам Finance.UA
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