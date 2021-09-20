Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными – котировки Bitcoin и Ethereum уже упали.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил народный банк Китая.

Следовательно транзакции, связанные с криптовалютой, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, являются незаконной финансовой деятельностью.

Агентство по экономическому планированию Китая заявило, что остановка добычи криптовалют и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.

Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, падение продолжается.

Котировки второй крупнейшей криптовалюты Ethereum упали на 8,39% до 2863 долларов.