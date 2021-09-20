Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными – котировки Bitcoin и Ethereum уже упали.
Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Налог на криптовалюту в Украине — проект закона
Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил народный банк Китая.
Следовательно транзакции, связанные с криптовалютой, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, являются незаконной финансовой деятельностью.
Агентство по экономическому планированию Китая заявило, что остановка добычи криптовалют и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.
Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, падение продолжается.
Котировки второй крупнейшей криптовалюты Ethereum упали на 8,39% до 2863 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на криптовалюту в Украине — проект закона6 ч. назад - 892 8
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 42416 7
Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в ЕвропеВчера, 15:15 - 1525 7
Как правильно купить квартиру по переуступке20.09.2021, 14:02 - 2057 6
Зеленский предложил Microsoft создать в Украине дата-центр AzureВчера, 17:30 - 559 4
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 42416 7
Экономисты подсчитали, во сколько украинцам обойдется налог на смартфонВчера, 19:00 - 6225 1
В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домовВчера, 16:47 - 4768
Кто может уйти на пенсию в 55 лет в УкраинеВчера, 20:01 - 3858
ОВГЗ стали альтернативой классическому депозиту — экспертыВчера, 19:14 - 1695
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1223 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 331
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1290 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 900
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 932 5