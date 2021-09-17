Как рассчитывается размер субсидии — разъяснение Минсоцполитики

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства социальной политики, как рассчитывается размер субсидии.
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До конца действия карантина обязательный процент зависит от доходов семьи и рассчитывается по установленной формуле:
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
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