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Как рассчитывается размер субсидии — разъяснение Минсоцполитики

Как рассчитывается размер субсидии — разъяснение Минсоцполитики

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства социальной политики, как рассчитывается размер субсидии.

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До конца действия карантина обязательный процент зависит от доходов семьи и рассчитывается по установленной формуле:

  • исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн.);
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Справка Finance.ua:

  • благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы, граждане смогут получить более десяти социальных услуг в электронной форме, в том числе жилищных субсидий;
  • Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрила законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделению на выплату жилищных субсидий и на дороги.
По материалам Finance.UA
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