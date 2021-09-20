Вступило в силу постановление о хранении номерных знаков: сколько стоят сутки

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в МВД, что 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.
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Как отмечается в сообщении, по истечении срока оплаченного хранения, необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае вы рискуете их потерять — номерные знаки будут уничтожены.
Для получения услуги понадобятся:
Самыми дорогими в нашей стране считаются номера с четырьмя одинаковыми цифрами или нулями впереди. Такие номерные знаки стоят 36 тысяч гривен.
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