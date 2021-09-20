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Вступило в силу постановление о хранении номерных знаков: сколько стоят сутки

Вступило в силу постановление о хранении номерных знаков: сколько стоят сутки

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в МВД, что 24 сентября вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.

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Как отмечается в сообщении, по истечении срока оплаченного хранения, необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае вы рискуете их потерять — номерные знаки будут уничтожены.

Для получения услуги понадобятся:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Справка Finance.ua:

  • рейтинг самых дорогих автомобильных номеров: самый дорогой автомобильный номер в мире был продан в ОАЭ. Его стоимость составляет более 14 млн долларов. В Великобритании некто купил номерной знак с надписью «О 10» за 128 тысяч фунтов, что составляет почти 4 771 785 гривен.
  • 1 — 14 211 042 долл. США (Абу-Даби, ОАЭ).
  • D — 5 8 983 992 долл. США (Дубай, ОАЭ).
  • 0 — 9 6 806 055 долл. США (Дубай, ОАЭ).
  • 5 — 6 860 503 долл. США (Абу-Даби, ОАЭ).
  • 7 — 4 573 668 долл. США (Абу-Даби, ОАЭ).

Самыми дорогими в нашей стране считаются номера с четырьмя одинаковыми цифрами или нулями впереди. Такие номерные знаки стоят 36 тысяч гривен.

По материалам Finance.UA
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