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Что грозит водителям за скрытие номеров авто

Что грозит водителям за скрытие номеров авто

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

Об этом в FACEBOOK сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Белошицкий подчеркнул, что “если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью, или один или несколько символов, и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит”.

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“На дорогах есть патрули, которые “всегда могут остановить вас за это нарушение, а именно: за эксплуатацию т/с без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным отсутствие номерного знака или если он закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров”, – указал он.

Напомним, что за первые 10 дней после введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн, об этом сообщили в Минфине.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня 2020 года за превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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По материалам Finance.UA
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