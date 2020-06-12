Что грозит водителям за скрытие номеров авто

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

Об этом в FACEBOOK сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Белошицкий подчеркнул, что “если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью, или один или несколько символов, и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит”.

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“На дорогах есть патрули, которые “всегда могут остановить вас за это нарушение, а именно: за эксплуатацию т/с без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным отсутствие номерного знака или если он закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров”, – указал он.

Напомним, что за первые 10 дней после введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн, об этом сообщили в Минфине.

Справка Finance.ua:

С 1 июня 2020 года за превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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