TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог (карта)

12 июня увеличивается количество участков, где будет производиться измерение скорости TruCAM.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Анализ международной практики показывает, что большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Наряду со стационарными приборами, применяются мобильные.

Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены 7 существующих. Карта и перечень мест, где указана обновленная информация, по ссылке

На дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 209 участках.

Порядок проведения фиксации:

на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;

на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.



Справка Finance.ua: