TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог (карта)

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12 июня увеличивается количество участков, где будет производиться измерение скорости TruCAM.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.
Анализ международной практики показывает, что большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Наряду со стационарными приборами, применяются мобильные.
Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены 7 существующих. Карта и перечень мест, где указана обновленная информация, по ссылке
На дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 209 участках.
Порядок проведения фиксации:
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