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Штрафов на 2,2 млн грн: Минфин похвастался, как платят за нарушения ПДД

Штрафов на 2,2 млн грн: Минфин похвастался, как платят за нарушения ПДД

За первые 10 дней после введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн.

Об этом сообщили в Минфине

Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

Напомним, с 1 июня 2020 года за превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в силу. Если он будет уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшаться на 50%.

Справка Finance.ua:

  • За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов.
По материалам Finance.UA
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