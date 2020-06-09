Штрафов на 2,2 млн грн: Минфин похвастался, как платят за нарушения ПДД

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За первые 10 дней после введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн.
Об этом сообщили в Минфине
Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.
Напомним, с 1 июня 2020 года за превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн.
Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в силу. Если он будет уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшаться на 50%.
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