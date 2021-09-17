В «Дія» стали доступны «желтые» COVID-сертификаты

В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.
На данный момент обновление с «желтым» сертификатом доступно для iOS.
«Желтый» COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.
«Теперь в „Дія“ можно получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или до получения второй дозы. Это поможет в случае карантинных ограничений и для путешествий в некоторые страны», — говорится в сообщении.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить документ через портал «Дія»:
Он пояснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.
«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в „Дії“. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд — и вы получаете подпись», — рассказал Федоров.
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