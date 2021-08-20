Подать заявление в ЗАГС теперь можно через «Дию»

В Украине упрощают процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать этом можно через портал государственных услуг «Дия».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн.
«Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал „Дія“. Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно», — отметил он.
Напомним, украинцам уже несколько лет доступна услуга «брак за сутки», с помощью нее молодоженов могут расписать в течение суток после подачи заявления.
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