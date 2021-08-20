День финансов: решение по учетной ставке, реформа деятельности НБУ, повышение лимита переводов без финмониторинга

Четверг, 9 сентября. Важные решения от НБУ, Верховной Рады и Ассоциации городов Украины.
Повышение учетной ставки. Сегодня Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Нацбанк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала. Как отмечает регулятор, ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.
Кстати, Рада приняла в первом чтении законопроект №5850 о реформе деятельности НБУ. Согласно новому закону, после проведения реформы Нацбанк больше не будет обязан «обеспечивать стабильность национальной валюты». Главной задачей НБУ будет ценовая стабильность — обеспечение низкой инфляции.
А о том, будет ли падать гривна, рассказал в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев. Он также объяснил, как изменятся цены на жилье осенью и чего ожидать в отопительном сезоне от «Нафтогаза»:
Роста тарифов на тепло можно избежать. Ассоциация городов Украины предоставила Кабмину список мер для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года. Мэры предлагают разблокировать счета предприятий, которые были арестованы за задолженность; устранить дискриминационные нормы в договорах; зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений.
ВР повысила лимит переводов без финмониторинга. Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно. Закон был принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Ежегодная индексация пенсий. Депутаты сегодня также приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта. По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, это позволит законодательно урегулировать дату индексации пенсий и возможность обеспечить Плановое формирование расходов Пенсионного фонда на соответствующие цели.
Закон о криптовалюте заработает через год. Такого мнения придерживается депутат от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий. По его словам, подготовка и принятие изменений займет полгода. Также Министерство цифровой трансформации должно разработать реестр и подзаконные нормативно-правовые акты. «Думаю, оптимистичный сценарий — на полную заработает примерно через год», — отметил Жмеренецкий.
82,5 млн гривен на подготовку к переписи населения. Профильный комитет украинского парламента согласовал выделение денег на проведение переписи населения в Украине. Она состоится в 2023 году. Бюджетный комитет ВР согласовал выделение на подготовительный этап 82 474,9 млн гривен.
Трансформация МХП. Агрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, в будущем сосредоточится на производстве продукции с добавочной стоимостью и трансформации в кулинарную компанию. При этом, как отметили в компании, агрохолдинг не намерен увеличивать обрабатываемые земельные площади.
А мы хотим напомнить, что ранее к 30-й годовщине Независимости Украины Finance.ua подготовил историю второго крупнейшего в Европе производителя мяса птицы. Если вам интересно, как Ряба становилась «Нашей», рекомендуем к прочтению:
Также мы рассказывали истории monobank, АТБ, Новой Почты и Rozetka.
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