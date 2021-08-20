Нацбанк повысил учетную ставку

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала. Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году», — сказано в сообщении.

Инфляция в течение последних месяцев превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов, однако остается близкой к прогнозной траектории.

В июле 2021 года потребительские цены выросли на 10,2% в годовом измерении, что соответствовало последнему макроэкономическому прогнозу. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция и далее ускорялась. Несмотря на коррекцию стоимости отдельных продуктов питания и постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, сохранение высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие имело значительный вклад в общую инфляцию.

Неблагоприятные погодные условия в июле-августе также сказались на стоимости ряда продуктов питания на внутреннем рынке. Сохраняется также фундаментальное инфляционное давление.

Согласно оперативной оценке Государственной службы статистики, рост ВВП во II квартале 2021 года (5,4% г/г) оказался ниже прогноза Национального банка (7,5% г/г) прежде всего под влиянием временных и технических факторов. В то же время в начале III квартала экономика стремительно восстанавливается благодаря высоким урожаям, благоприятным внешним условиям, устойчивому потребительскому спросу и оживлению инвестиционной активности.

Учитывая экономическое восстановление, усиление миграционного давления и влияние структурных факторов, темпы роста заработных плат остаются значительными. Быстрое повышение реальных доходов граждан поддерживает высокий внутренний спрос. Об этом, в частности, свидетельствуют рост розничной торговли и значительный спрос на товары долгосрочного пользования.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10−11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться — она постепенно вернется к цели 5%.

Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также возымеет ужесточение монетарной политики Национального банка.

Справка Finance.ua: