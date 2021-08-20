0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 225 0

Нацбанк повысил учетную ставку

Нацбанк повысил учетную ставку

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала. Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году», — сказано в сообщении.

Инфляция в течение последних месяцев превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов, однако остается близкой к прогнозной траектории.

В июле 2021 года потребительские цены выросли на 10,2% в годовом измерении, что соответствовало последнему макроэкономическому прогнозу. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция и далее ускорялась. Несмотря на коррекцию стоимости отдельных продуктов питания и постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, сохранение высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие имело значительный вклад в общую инфляцию.

Неблагоприятные погодные условия в июле-августе также сказались на стоимости ряда продуктов питания на внутреннем рынке. Сохраняется также фундаментальное инфляционное давление.

Согласно оперативной оценке Государственной службы статистики, рост ВВП во II квартале 2021 года (5,4% г/г) оказался ниже прогноза Национального банка (7,5% г/г) прежде всего под влиянием временных и технических факторов. В то же время в начале III квартала экономика стремительно восстанавливается благодаря высоким урожаям, благоприятным внешним условиям, устойчивому потребительскому спросу и оживлению инвестиционной активности.

Учитывая экономическое восстановление, усиление миграционного давления и влияние структурных факторов, темпы роста заработных плат остаются значительными. Быстрое повышение реальных доходов граждан поддерживает высокий внутренний спрос. Об этом, в частности, свидетельствуют рост розничной торговли и значительный спрос на товары долгосрочного пользования.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10−11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться — она постепенно вернется к цели 5%.

Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также возымеет ужесточение монетарной политики Национального банка.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.
  • 17 июня Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%.
  • 5 апреля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых.
  • 4 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.